Редакции ИА «Высота 102» стали известны подробности проблемной ситуации, которую накануне в прямом эфире озвучила вдова участника СВО из Волгограда. Напомним, местная жительница в ходе онлайн-трансляции заявила представителям ОНФ, что администрация Ворошиловского района, выделив многодетной семье земельный участок, лишила ее существующего выезда из гаража. Однако, как выяснили журналисты информагентства, районная администрация не имеет отношения к спору. Более того, интересы многодетной семьи ранее уже защитил суд района.

Как утверждает многодетный отец Максим Гавва, «дорожному» конфликту уже несколько лет, а Ксения решила выйти на федеральный уровень, используя не самые этичные способы.

— Нам как многодетной семье комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области в апреле 2021 года выделил участок под жилищное строительство на улице Темрюкской. Наши соседи захватили часть нашей земли и отгородили ее забором, разбили там палисадник, установили септик. У них есть выезд на улицу Автозаводскую. Однако отец этой Ксении, обратившейся в ОНФ с жалобой, в свое время, видимо, построил, как ему вздумается гараж с выездом на улицу Темрюкскую. Как он объясняет, якобы нам чиновники выделили участок с нарушениями и когда мы начнем строиться, то перекроем ему выезд из гаража, — рассказал возмущенный мужчина. — При этом во всех инстанциях, что в администрации района, что в администрации города, что в облкомимуществе этой семье объясняли, что все процедуры законны, а дорога, которую якобы мы перекроем, если начнем стройку, не входит в перечень автомобильных дорог общего пользования.





По словам Максима, сначала он и его супруга пытались решить с соседями проблему мирным путем. Однако их попытки не привели к желаемому результату.

— Этот Сергей [отец Ксении] никого не хочет слышать. Ему никто не указ. Мы подали в суд и выиграли на всех стадиях. Теперь наши соседи обязаны демонтировать свои самовольные постройки и освободить наш участок, чтобы мы, наконец, могли начать строительство, которое «замерло» у нас с 2021 года, — делится Максим Гавва. — Был момент, что я нанял грузовые машины, они привезли материал, чтобы выровнять землю на моем участке, так Сергей настроил всех живущих рядом соседей против нас и буквально полез под колеса многотонников. Из-за этого мы не смогли произвести выгрузку, моя семья потеряла деньги, а у нас трое детей. При этом мой сосед оскорблял рабочих, лез на рожон и не хотел понимать элементарных вещей. Он все время говорит, что борется не за свои удобства, а за якобы общую дорогу, по которой люди привыкли передвигаться. Но на самом деле Сергей преследует только личные интересы. Ему просто так удобней жить, он когда-то построил все с нарушениями — сейчас пытается выйти сухим из воды.

Напомним, в октябре 2021 года в редакцию ИА «Высота 102» обращались жители микрорайона Дар-гора, среди которых был и Сергей Амалинин. Мужчина пояснял, что из-за строительства дома люди не смогут кратчайшим путем добираться до остановки.

— Мало того, что перекроют проход к остановке, так еще и въезд в наш гараж будет заблокирован, — рассказывал волгоградец. — После застройки участка, который сейчас является дорогой, семь семей будут вынуждены обходить большой овраг по проселочной дороге, чтобы дойти до общественного транспорта.





Позже оппоненты многодетной семьи обратились в аппарат Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области. Омбудсмен совместно с органами прокуратуры организовал проверку на предмет законности выделения земельного участка многодетной семье в Ворошиловском районе. До настоящего времени о ее результатах не сообщалось.

Отец троих детей Максим Гавва считает, что после того, как Амалинины проиграли все суды, Ксения попыталась использовать последний шанс и вышла на федеральный уровень.

— Даже на суде она пыталась указать на то, что ее супруг погиб в зоне СВО, а теперь ее еще и якобы пытаются лишить выезда из гаража. Понятно, что потеря близкого человека это всегда трагедия, но зачем так все переворачивать, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, которая возникла задолго до спецоперации? — задается вопросом Максим. — Понятно, что сейчас внимание всего общества приковано к теме СВО, мы каждый день читаем новости с фронта, но так использовать эту тему — это за пределами моего понимания.

В администрации Волгограда в ответ на редакционный запрос «Высоты 102» накануне поясняли, что районная администрация не выделяла землю многодетной семье, о чем упоминала в прямом эфире ОНФ Ксения. Более того, городские чиновники наслышаны о проблеме и уже принимают меры для ее решения.

Фото и коллаж: Максим Гавва / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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