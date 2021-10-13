Дом на дороге озадачил жителей частного сектора в Волгограде





Жителям частного сектора перекроют дорогу к остановке из-за строительства дома в микрорайоне Дар-гора в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы попадающих под изоляцию домов, администрация Волгограда выделила земельный участок многодетной семье под строительство дома по улице Темрюкская, 23, но власти не учли, что строение полностью перекроет дорогу к остановке остальным жителям.

«Мало того, что перекроют проход к остановке, так еще и въезд в наш гараж будет заблокирован», - пояснил житель соседнего дома № 35 Сергей Амалинин. По его словам, после застройки участка, который сейчас является дорогой, семь семей будут вынуждены обходить большой овраг по проселочной дороге, чтобы дойти до остановки общественного транспорта. «Тут в хорошую погоду можно поломать ноги, а зимой придется вообще вплавь добираться до остановки», - рассказали собственники. Жильцам семи домов, расположенных на улицах Темрюкская, Палладина и Автозаводская пришлось писать коллективную жалобу, поскольку публичные слушания о появлении нового участка прошли без их участия. В надежде на помощь они неоднократно обращались в администрацию города и облкомимущество, но никаких действий от властей не последовало. «Нас никто не хочет слышать, в ответ получаем одни отписки», - пожаловались собственники частных домов.





Так, в облкомимуществе ответили, что данный проезд к домам не входит в перечень автомобильных дорог общего пользования, поэтому они не видят никаких преград для запрета постройки дома на данном участке. Однако жители не согласны с данным ответом. Они считают, что эту дорогу необходимо оставить для проезда скорой помощи и пожарной службы. В пример они привели прошлогодний пожар в доме №21 по улице Темрюкская. «Если эта дорога будет перекрыта, то пожарная бригада попросту не проедет по узкой улочке на краю оврага», - пояснили жильцы.





В администрации Волгограда людям также ответили, что не видят проблем в постройке дома. Им объяснили, что проезд к жилым домам №15,17,19,21 по улице Темрюкской предусмотрен. А подъезд к гаражу дома №35 должен быть со стороны улицы Автозаводской. От такого ответа собственники домов были просто в недоумении. «Как автомобилю выехать прямо на улицу Автозаводскую, если выезд гаража выходит на другую улицу?»,- задается вопросом Сергей Амалинин. Обескураженные жители теперь не знают, кто им сможет помочь. В конце сентября они обратились в прокуратуру - заявление находится в работе, проводится проверка. Люди надеются, что надзорное ведомство им поможет, а городские власти, в свою очередь, наконец-то их услышат и найдут пути решения проблемы.