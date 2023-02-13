Вдова участника СВО Ксения из Волгограда обратилась в Общественный народный фронт с жалобой на действия чиновников. Со слов волгоградки, у нее пытаются отнять выезд из гаража, расположенного в Ворошиловском районе. Проблемную ситуацию придали огласке в ходе очередного стрима ОНФ.

– Администрация Ворошиловского района выделила многодетной семье земельный участок, сформированный вместе с выездом из нашего гаража, плюс дорога, – рассказала Ксения в прямом эфире. – Администрация говорит, что это стихийно образовавшаяся дорога. Как пользоваться гаражом, если начнется строительство, нам никто не может ответить. Говорят, что нашего имущества нас не лишают. Но как выезжать из гаража, сказать нам не могут.

Одновременно волгоградка уточняет, что строительство на данный момент еще не ведется.

– Мы бьемся. Уже привозили КАМАЗы с самосвалами, но мы им проехать не дали – вышли все жители и перегородили дорогу, – пояснила Ксения в прямом эфире.

Представитель ОНФ Роман Худяков пообещал направить обращение в прокуратуру с просьбой разобраться в нарушении прав жителей Волгограда.

В мэрии Волгограда в ответ на редакционный запрос ИА «Высота 102» сообщили, что районная администрация не выделяла землю многодетной семье. Более того, уверяют здесь, городские чиновники наслышаны о проблеме и уже принимают меры для ее решения.

– Администрация Ворошиловского района и администрация Волгограда не выделяли данный земельный участок многодетной семье, так как не обладают такими полномочиями. При этом администрация Ворошиловского района с самого начала следит за развитием ситуации и предпринимает все находящиеся в ее полномочиях меры для того, чтобы данная ситуация разрешилась с соблюдением интересов всех участников проблемного вопроса, – прокомментировали в пресс-службе горадмина. – В том числе в интересах владельцев земельного участка, гараж которого выходит на спорную территорию, администрацией Ворошиловского района направлены запросы в государственные органы, организовано рассмотрение вопросов с участием собственников и госорганов с выездом на место.