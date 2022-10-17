Общество

К скандалу из-за дома на дороге в Волгограде привлекли внимание омбудсмена

Общество 17.10.2022 17:13
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17.10.2022 17:13


Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области совместно с органами прокуратуры организовал проверку на предмет законности выделения земельного участка многодетной семье в Ворошиловском районе. Как ранее рассказывали корреспонденты ИА «Высота 102», предоставленная чиновниками мера соцподдержки привела к спору местных жителей. Жители поселка Дар-гора заявили, что начавшаяся стройка лишила их транспортной доступности. 

Так, напомним, жильцы семи домов, расположенных на улицах Темрюкская, Палладина и Автозаводская, были вынуждены писать    коллективную жалобу: волгоградцы утверждают, что публичные слушания о появлении нового участка прошли без их участия. В надежде на помощь они неоднократно обращались в администрацию Волгограда и облкомимущество, но власти не увидели проблемы в сложившейся ситуации. 

Нас никто не хочет слышать, – жаловались собственники частных домов. 

Как сообщили сегодня, 17 октября, в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, жители Ворошиловского района обратились с жалобой на предоставление в собственность земельного участка по улице Темрюкской и к ним. 

– Многодетная семья Г. в рамках решения органов власти на предоставление им данного земельного участка начала строительные работы. В свою очередь горожане с прилегающих улиц считают, что при застройке данного участка они лишатся возможности проезда специальных служб, пользования личным транспортом, а также прохода до остановки общественного транспорта, – сообщил представитель омбудсмена Юрий Корзеев. – При этом заявители указывают, что органы местной власти ненадлежащим образом провели публичные слушания, не получив объективного мнения граждан, соответственно формирование и межевание земли для обеспечения многодетных семей, имело негативные последствия местных жителей. 

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области добавляют также, что земельный участок, предоставленный многодетной семье, находится на дорожном проезде по улице Темрюкской, соединяющем улицы Автозаводскую и Нефтегорскую.

– Данный проезд внесен в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденный постановлением главы Волгограда, – уточнил представитель волгоградского омбудсмена. 

Напомним, что в администрации Волгограда в ответе местным жителям объясняли, что проезд к жилым домам №15,17,19,21 по улице Темрюкской предусмотрен и без спорной дороги, а подъезд к гаражу дома №35 должен быть со стороны улицы Автозаводской. 

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