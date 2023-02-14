Волгоградский областной суд изменил приговор в отношении бывшего оперуполномоченного полиции, обвиняемого в покушении на получение взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Как рассказала ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, в декабре 2019 года оперуполномоченному отдела МВД России по Николаевскому району Волгоградской области Руслану Имашеву стало известно о связи одного своего знакомого с несовершеннолетней.

Однако полицейский не сообщил о совершении преступления в дежурную часть, решив заработать на этом.

Бывший опер потребовал от мужчины 35 тысячи рублей в обмен на обещание «забыть» об этом эпизоде. Затем он снизил требуемую сумму до 15 тысяч. Но объект вымогательства сообщил о требовании взятки коллегам экс-полицейского.

Оперативным сопровождением дела занялись сотрудники УФСБ по Волгоградской области и через некоторое время бывший страж порядка предстал перед судом.

Приговором Николаевского районного суда Руслан Имашев был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 290, ч.1 ст. 285 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно, со штрафом в размере 450 000 рублей. Кроме того, осуждённого лишили специального звания «старший лейтенант полиции», а также права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 4 года.

Однако приговор обжаловала прокуратура. Судом апелляционной инстанции Имашеву назначено окончательное наказание в виде 3 лет 10 месяцев реального лишения свободы. Имашев взят под стражу в зале суда. Отбывать наказание осуждённый будет в исправительной колонии общего режима.