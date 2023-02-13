Опубликовано видео с места пожара на рынке «Олимпия» в Волгограде

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 13 февраля, очевидцы заметили дым на территории рынка «Олимпия». О пожаре в редакцию ИА «Высота 102» сообщили очевидцы. Опубликовано видео с места происшествия.





По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании поступил сегодня в 10.45. Пожарные локализовали горение одного из павильонов общей площадью 40 «квадратов» в 10.51. Предварительно, пострадавших и погибших нет, причины пожара выясняются.

Судя по кадрам, снятым видеооператором ИА «Высота 102», спасатели сняли металлические листы, защищавшие крышу и сейчас производят проливку уцелевших конструкций торговой точки. У рынка стоят несколько пожарных машин и экипаж СМП.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»