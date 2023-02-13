В Волгограде загорелись торговые площади на рынке «Олимпия»

В Дзержинском районе Волгограда 13 февраля произошло возгорание на рынке «Олимпия».

О происшествии сообщили в редакцию ИА «Высота 102» читатели. Один из них прислал видео, на котором отчетливо видно полыхающие на территории рынка павильоны.





По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера около 10.45.

– На территории рынка произошло возгорание на территории павильона, на площади 40 квадратных метров, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. – В 10.51 локализация возгорания.





В настоящее время пожарные остаются на месте. О ликвидации на момент публикации не сообщалось.

Видео: Евгений Комаров

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области