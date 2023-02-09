Общество 09.02.2023 17:28
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09.02.2023 17:28
Злободневную проблему неконтролируемой численности безнадзорных животных депутаты Волгоградской областной думы предлагают вынести на рассмотрение Южно-Российской парламентской ассоциации, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облдумы.
Законодатели считают, что для решения этого болезненного вопроса необходимо менять федеральное законодательство в сфере обращения с безнадзорными животными. Комитет облдумы по охране окружающей среды и природопользованию совместно с комитетом по аграрной политике и земельным отношениям планируют подготовить обращение к Госдуме РФ и рассмотреть его на конференции ЮРПА.
- Сегодня практически во всех субъектах Российской Федерации отмечается сложная ситуация с огромным количеством безнадзорных животных. Для решения проблемы необходимо внести изменения в федеральное законодательство, - считает председатель парламентского комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета при Волгоградской облдуме Ирина Соловьева. - Нужно прописать четкие механизмы регулирования численности безнадзорных животных. Недостаточно только создания приютов, необходимы другие более действенные меры. Требуется также внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях меры административного воздействия к нарушителям законодательства в области обращения с животными. Люди должны нести ответственность за ненадлежащее содержание питомцев. Нужно сделать так, чтобы на улицах не появлялись новые беспризорные животные.
В настоящее время в Волгоградской области работают 11 приютов для бездомных животных на 2496 мест. Из них два муниципальных и девять принадлежат некоммерческим организациям и предпринимателям. Помощь в вопросе регулирования численности бездомных собак оказывают некоммерческие зоозащитные организации. На привлекаемые средства, в том числе президентские гранты, они создают дополнительные места в приютах, строят новые вольеры.
В итоге число бездомных собак в регионе в 2022 году удалось снизить более чем на 1 тысячу. Стерилизацию и вакцинацию за год прошли свыше 7 тысяч бездомных собак. Однако их численность все равно продолжает вызывать беспокойство. От жителей Волгоградской области по-прежнему поступают сообщения о бездомных животных, которые сбиваются в стаи и проявляют агрессию к людям.
В думском комитете по охране окружающей среды и природопользованию отмечают, что эта проблема актуальна для всех регионов России.
С 2020 года депутаты областной думы подготовили уже несколько обращений к федеральным органам власти с предложениями по решению проблемы бездомных животных. Все они получили поддержку ЮРПА. Работа в этом направлении продолжается.
Фото: Волгоградская областная дума
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