Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ответ на запрос журналистов в Telegram-канале «Кепка Пригожина» высказался о наборе заключенных в частную военную компанию. Как сообщает ИА «Высота 102», ответ главы «Вагнера» опубликован сегодня, 9 февраля.

— Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются, — цитирует информагентство текст сообщения.

Известно, что запрос поступил от редакции российского информационного агентства Live24. Журналисты издания поинтересовались у Евгения Пригожина, ведется ли сейчас набор заключенных из российских колоний и посещает ли глава ЧВК исправительные учреждения лично. Корреспонденты уточняют, что обращение в адрес структур Пригожина было сформировано на основании информации от заключенных ИК, которые «пишут о том, что уже больше месяца набор из исправительных учреждений в ЧВК «Вагнер» не ведется».

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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