Общество

«Сталинград отдыхает»: глава ЧВК «Вагнер» сравнил битву на Волге с боями за Соледар

Общество 23.01.2023 11:38
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23.01.2023 11:38


Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил перед бойцами, которые вернулись из зоны спецоперации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распространенное в Сети видео, в ходе своей речи, обращенной к бывшим заключенным, он сравнил бои за Соледар со Сталинградской битвой. 

– 180 дней назад мы с вами отсюда поднялись в воздух и вы полетели в неизвестность. Теперь вы прошли полгода тяжелейшей  войны. Ни ваши деды, ни ваши прадеды, я думаю, в таких замесах не участвовали. Те, кто был на Соледаре, знают, что Сталинград отдыхает, – сказал Евгений Пригожин. 

Высказывание Пригожина вызвало неоднозначную реакцию пользователей интернета. Кто-то счел сравнение Соледара со Сталинградом «чрезмерным», а кто-то разделил данную точку зрения. 

Видео: телеканал RT 

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