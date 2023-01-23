«Сталинград отдыхает»: глава ЧВК «Вагнер» сравнил битву на Волге с боями за Соледар





Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил перед бойцами, которые вернулись из зоны спецоперации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распространенное в Сети видео, в ходе своей речи, обращенной к бывшим заключенным, он сравнил бои за Соледар со Сталинградской битвой.

– 180 дней назад мы с вами отсюда поднялись в воздух и вы полетели в неизвестность. Теперь вы прошли полгода тяжелейшей войны. Ни ваши деды, ни ваши прадеды, я думаю, в таких замесах не участвовали. Те, кто был на Соледаре, знают, что Сталинград отдыхает, – сказал Евгений Пригожин.

Высказывание Пригожина вызвало неоднозначную реакцию пользователей интернета. Кто-то счел сравнение Соледара со Сталинградом «чрезмерным», а кто-то разделил данную точку зрения.





Видео: телеканал RT