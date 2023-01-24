Общество

Пригожин в Telegram ответил на критику его сравнения Соледара со Сталинградом

Общество 24.01.2023 09:36
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24.01.2023 09:36


Основатель ЧВК «Вагнер» в Telegram отреагировал на критику, вызванную его сравнением Сталинграда с Соледаром. Напомним, что Евгений Пригожин, обращаясь к бойцам перед их отправкой домой, буквально заявил – «ни ваши деды, ни ваши прадеды, я думаю, в таких замесах не участвовали. Те, кто был на Соледаре, знают, что Сталинград отдыхает». Соответствующие видеокадры были опубликованы накануне telegram-каналами. 

Как сообщает ИА «Высота 102», утром 24 января на канале «Пригожин в Telegram» появился пост с видеокадрами из Соледара, которые, как заявляют авторы сообщения, снял лично Евгений Пригожин. Также приводится его ответ на возмущение тех, кто счел сравнение некорректным.  

В волгоградских телеграм-каналах появилась критика моего заявления и сравнения Соледара со Сталинградом. С уважением отношусь к истории предков, но вот несколько видео, которые я снял из окон машины на подъезде к Соледару (звук убрал, чтобы никого не шокировать), - прокомментировал основатель ЧВК «Вагнер» слова из речи к бывшим заключенным после освобождения города.

Ничего более основатель ЧВК «Вагнер» не сказал. Лишь авторы канала добавили, что «судя по кадрам, город будто пережил несколько ядерных бомбардировок», имея в виду Соледар, разумеется. 

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