Основатель ЧВК «Вагнер» в Telegram отреагировал на критику, вызванную его сравнением Сталинграда с Соледаром. Напомним, что Евгений Пригожин, обращаясь к бойцам перед их отправкой домой, буквально заявил – «ни ваши деды, ни ваши прадеды, я думаю, в таких замесах не участвовали. Те, кто был на Соледаре, знают, что Сталинград отдыхает». Соответствующие видеокадры были опубликованы накануне telegram-каналами.

Как сообщает ИА «Высота 102», утром 24 января на канале «Пригожин в Telegram» появился пост с видеокадрами из Соледара, которые, как заявляют авторы сообщения, снял лично Евгений Пригожин. Также приводится его ответ на возмущение тех, кто счел сравнение некорректным.

– В волгоградских телеграм-каналах появилась критика моего заявления и сравнения Соледара со Сталинградом. С уважением отношусь к истории предков, но вот несколько видео, которые я снял из окон машины на подъезде к Соледару (звук убрал, чтобы никого не шокировать), - прокомментировал основатель ЧВК «Вагнер» слова из речи к бывшим заключенным после освобождения города.

Ничего более основатель ЧВК «Вагнер» не сказал. Лишь авторы канала добавили, что «судя по кадрам, город будто пережил несколько ядерных бомбардировок», имея в виду Соледар, разумеется.