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Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин приехал в Волгоград на похороны Героя России Алексея Нагина

Общество 24.09.2022 12:24
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24.09.2022 12:24


В церемонии прощания с Алексеем Нагиным, которая прошла сегодня в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва»,  принял участие глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом сообщает ИА «Высота 102».

Напомним, сегодня губернатор Волгоградской области передал Звезду Героя России родителям 41-летнего бойца ЧВК «Вагнер», который погиб на Украине 20 сентября. 

Пошел служить в Чечню. Там подписал контракт, много лет служил. Были и ранения, и контузия. Потом работал в спецназе ФСБ в Волгограде, – рассказал отец Алексея Нагина. – В 2014 году его направили в Крым, два года он там был. Готовил разведчиков, был инструктором. Сам тоже принимал участие в боевых действиях, был разведчиком-снайпером. Потом их отправляли на территорию Грузии. После спецназа поехал в Сирию, уже в составе ЧВК. Года три он там провел. Потом в Ливию, потом в Украину. Там его боевой путь и прекратился.


По сведениям ИА «Высота 102», на церемонию прощания в музей-панораму сегодня пришли сотни человек: простые волгоградцы, представители органов власти, байкеры, сослуживцы Алексея. Евгений Пригожин лично пообщался с родителями погибшего бойца. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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