Общество

«Дешевле только в Саратове»: в Волгограде выросли цены на жилье в новостройках

Общество 07.02.2023 12:13
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07.02.2023 12:13



Жилье в новостройках подорожало в Волгограде в 2023 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимость», цена на квартиры в новых домах в Волгограде в январе по сравнению с декабрем прошлого года выросла на 5,4%. Средняя стоимость квадратного метра жилплощади составляет 91 тысяча рублей. 
В этом ценовом сегменте купить жилье можно в Воронеже - 90 тысяч рублей за квадратный метр и в Калининграде - 92 тысячи за квадратный метр. Дешевле только в Брянске - 76 тысяч, Ижевске - 79 тысяч, Кирове - 77 тысяч, Саратове - 70 тысяч, Ставрополе - 82 тысячи, Ярославле - 82 тысячи.
Наряду с Волгоградом в январе 2023 года новостройки подорожали также в Сочи, Ставрополь, Краснодар на 7,4%, 5,8% и 5,8% соответственно. Сильнее всего за последний месяц изменилась цена на квартиры в Москве —  в январе 2023 года новостройки здесь стоили на 9,8% больше, чем в декабре 2022 года. 
По данным исследования, за последний месяц спрос на новостройки в стране вырос на 8,6%, но относительно января 2022 года пока не восстановился – меньше на 35,9%. В этом году покупателей больше всего интересуют многокомнатные квартиры. Так, на четырехкомнатные квартиры спрос вырос на 17,3%, на трехкомнатные - на 11,8%, на двухкомнатные - на 12,4%. На однокомнатные квартиры и студии спрос повысился, но не так заметно – на 6% и 1,2% соответственно.  
Фото из архива ИА «Высота 102»

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