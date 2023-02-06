В СВО погиб житель Волгоградской области Александр Косенко

В ходе специальной военной операции по защите Донбасса погиб военнослужащий из Волгоградской области Александр Косенко. Гибель военного подтвердили в администрации Камышина.
— В ходе СВО погиб камышанин Александр Косенко, — сообщается в официальном Telegram-канале местных властей. — Александр Александрович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Вечная память Герою!
При этом представители администрации Камышина не уточняют, где погиб и когда похоронен наш земляк, а также его возраст и воинское звание, был ли он мобилизован, служил ранее по контракту или отправился в зону боевых действий добровольцем.
Фото: администрация Камышина
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