Печальное известие пришло в хутор Каменcкий Нехаевского района Волгоградской области. На Украине в СВО погиб 22-летний Александр Филиппов. В Кругловской средней школе 3 февраля был объявлен день траура.

– На утренней линейке минутой молчания мы почтили память нашего выпускника Филиппова Александра, разведчика-минера отряда специального назначения, погибшего 30 января 2023 года в зоне проведения СВО при выполнении боевой задачи. Ему было 22 года... На протяжении всего дня юнармейцы ВПК «Пересвет» несли службу в Почетном карауле, отдавая дань памяти Русского Воина Александра Филиппова. Вечная слава и Вечная память Александру! – говорится в сообщении на сайте школы.

Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, Александр Филиппов, житель хутора Каменский, служил в одной из воинских частей в Подмосковье по контракту. В зоне СВО находился уже несколько месяцев.

– В прошлом году он приходил в краткосрочный отпуск, в это время они сыграли свадьбу со своей невестой, - вспоминают его земляки. – Его жена должна родить прямо на днях. Какое горе, что Саша так и не увидит своего ребенка – его кровиночка родится уже после его смерти. Дай Бог его родным пережить это горе...

Пока дата похорон Александра Филиппова не назначена.

Фото Кругловская средняя школа OK