«А жить на что?»: волгоградцы возмущены январскими счетами за отопление









В редакцию ИА «Высота 102» продолжают поступать жалобы жителей Волгограда на высокие счета за отопление за январь и расчеты в платежках, которые вызывают вопросы.

- 11 января из-за порыва на теплосетях наш дом №7а по улице Хиросимы два дня замерзал без тепла. Нам обещали сделать перерасчет, но ничего не пересчитали. Наоборот, счет за отопление по сравнению с декабрем вырос где-то на 300 рублей. С кого теперь спрашивать, не знаю, - сообщила жительница этого многоквартирного дома Елена.

Волгоградка уточнила, что за отопление двухкомнатной квартиры в декабре она заплатила 3050 рублей, а в январе сумма выросла до 3324 рублей.













В шоковом состоянии от январских счетов за тепло находятся жители трехэтажного многоквартирного дома №8 по улице Республиканская в Дзержинском районе. По словам одной из жительниц, которая представилась Марией, только за тепло в январе она должна заплатить 6500 рублей, не считая начислений за газ, свет и воду. Общий счет за ЖКУ за трехкомнатную квартиру съедает весь доход волгоградки. Обслуживает дом УК «Жемчужина».

- У меня пенсия чуть больше 11 тысяч рублей, куда это? А жить на что? – возмущается пенсионерка.

















Жильцы этого дома сталинской постройки рассказывают, что еще в декабре сумма за отопление была высокой. Так, за двухкомнатную квартиру только за тепло выставили счета в районе 4500 рублей. Собственникам «трешек» отопление вышло в копеечку – 5900 рублей. А за январь суммы, которые уже отразились у многих в банковских мобильных приложениях, и вовсе неподъемные.

- Мы отправили запрос в тепловые сети с просьбой предоставить нам показания счетчиков с указанием формулы расчетов. Отправили курьером, но пока ответа не было. Также мы просили предоставить информацию и по расчету за отопление нежилых помещений, потому что там какая-то совсем кучерявая сумма выходит, - пояснили жильцы.

Ломают головы над расчетами в платежках и жители дома №44 по улице Рокоссовского. У них в основном претензии к оплате за ГВ на содержание общего имущества. Так, если в декабре в этой строке стояло 5,8 рубля, то в январе сумма выросла многократно до 3163 рублей. Пенсионерка Лариса Дмитриевна пояснила ИА «Высота 102», что оказалась должна эту сумму после загадочного перерасчета. В ООО «УК Центрального района» прояснить ситуацию женщине пока не удалось.













По всем указанным случаям ИА «Высота 102» обратились за комментариями в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». Также информагентство готово опубликовать пояснения управляющих компаний вышеуказанных домов, если они поступят в редакцию.

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