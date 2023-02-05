«Произошло КЗ»: пожарные нагрянули в ТЦ в Волгоградской области









Сегодня, 5 февраля, пожарные расчеты прибыли к торговому центру «Акварель» в Камышине в Волгоградской области.

- Произошло короткое замыкание без последующего горения. Пожарные расчеты, которые прибыли по вызову, обследовали торговый центр. Так как там ничего не горело, они уехали. С неполадками разбираются электрики, - сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

По предварительной информации, в здании ТЦ сработала пожарная сигнализация. Персоналу и посетителям пришлось покинуть помещения. Причина неисправности выясняется.

Фото: «Подсмотрено. Камышин» / t.me



