«Произошло КЗ»: пожарные нагрянули в ТЦ в Волгоградской области

Происшествия 05.02.2023 13:54
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05.02.2023 13:54
Сегодня, 5 февраля, пожарные расчеты прибыли к торговому центру «Акварель» в Камышине в Волгоградской области.
- Произошло короткое замыкание без последующего горения. Пожарные расчеты, которые прибыли по вызову, обследовали торговый центр. Так как там ничего не горело, они уехали. С неполадками разбираются электрики, - сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
По предварительной информации, в здании ТЦ сработала пожарная сигнализация. Персоналу и посетителям пришлось покинуть помещения. Причина неисправности выясняется.
Фото: «Подсмотрено. Камышин» / t.me
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