Группировка из 70 машин чистит снег в Волгограде









Уборка улиц от выпавшего снега в Волгограде идет с ночи, сообщили сегодня, 5 февраля, в администрации города.

- Накануне ночью с началом снегопада на городские магистрали вышли бригады муниципальных служб. Специализированная техника приступила к обработке дорожного полотна противогололедными реагентами и уборке снежных масс. Работы ведутся во всех восьми районах города, - сообщили в мэрии.

В настоящее время в городе работают свыше 70 комбинированных дорожных машин, погрузчиков, самосвалов и другой техники МУП «ДСЭР Советского района Волгограда» и МБУ «Северное». Отмечается, что в случае усиления осадков группировка средств будет усилена.



