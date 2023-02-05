Группировка из 70 машин чистит снег в Волгограде

Общество 05.02.2023 11:01
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05.02.2023 11:01
Уборка улиц от выпавшего снега в Волгограде идет с ночи, сообщили сегодня, 5 февраля, в администрации города.
- Накануне ночью с началом снегопада на городские магистрали вышли бригады муниципальных служб. Специализированная техника приступила к обработке дорожного полотна противогололедными реагентами и уборке снежных масс. Работы ведутся во всех восьми районах города, - сообщили в мэрии.
В настоящее время в городе работают свыше 70 комбинированных дорожных машин, погрузчиков, самосвалов и другой техники МУП «ДСЭР Советского района Волгограда» и МБУ «Северное». Отмечается, что в случае усиления осадков группировка средств будет усилена.
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