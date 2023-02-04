НЛО над Волгоградом увидели пилоты самолета Москва-Сочи









Экипаж Airbus A321 S7 Airlines, выполнявшего рейс S72046 из Сочи в Москву, за 12 минут до пролёта Волгограда на высоте 10 тыс. метров зафиксировали НЛО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграмм-канал BRIEF, летчики сообщили, что наблюдает неопознанный летательный объект слева на траверзе, который менял цвет и высоту направления перемещения.





Подчеркивается, что повещены компетентные органы, так как в указанном районе планы полётов в данный момент не обеспечивались, разрешение на использование воздушного пространства не выдавалось.





Между тем, на днях в небе над Волгоградом произошел другой инцидент. По сообщению телеграмм-канала aviaincident, 31 января в 11-12 ч. над Волгоградом на высоте 10350 м. экипаж самолета ИЛ-76, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, доложил об отказе навигационных средств и решении следовать в аэропорт назначения Сочи (Адлер).

- Удаление от себя экипаж определить не смог. Позднее экипажи рейсов «Аэрофлота» (SU1125), S7 Airlines (S73750) и «России» (SU6358) подтвердили данную информацию после пролёта под Волгоградом. Экипаж «России» определил удаление объекта примерно в 200 км, - говорится в сообщении телеграмм-канала.