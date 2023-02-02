В Волгограде огонь уничтожил гараж с машиной и часть дома









В Волгограде огонь уничтожил гараж с машиной, пострадала и часть особняка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии в Советском районе поступило накануне в 19-44 ч.





В двухэтажном доме горели домашние вещи на площади 15 кв.м. Огонь охватил и гараж, где находился автомобиль «Фольксваген LT-28» 1986 года выпуска.







Пожарные расчеты 8-й ПСЧ ликвидировали горение в 20.34 ч. К счастью, никто не пострадал. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.