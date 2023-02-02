Происшествия

В Волгограде огонь уничтожил гараж с машиной и часть дома

Происшествия 02.02.2023 09:21
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02.02.2023 09:21



В Волгограде огонь уничтожил гараж с машиной, пострадала и часть особняка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии в Советском районе поступило накануне в 19-44 ч.

В двухэтажном доме горели домашние вещи на площади 15 кв.м. Огонь охватил и гараж, где находился   автомобиль «Фольксваген LT-28» 1986 года выпуска. 

Пожарные расчеты 8-й ПСЧ ликвидировали горение в 20.34 ч. К счастью, никто не пострадал. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области

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