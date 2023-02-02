В Волгограде огонь уничтожил гараж с машиной и часть дома

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
Происшествия 02.02.2023 09:21
0
02.02.2023 09:21
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
В Волгограде огонь уничтожил гараж с машиной, пострадала и часть особняка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии в Советском районе поступило накануне в 19-44 ч.
В двухэтажном доме горели домашние вещи на площади 15 кв.м. Огонь охватил и гараж, где находился автомобиль «Фольксваген LT-28» 1986 года выпуска.
Пожарные расчеты 8-й ПСЧ ликвидировали горение в 20.34 ч. К счастью, никто не пострадал. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
В Волгограде два авто разбились всмятку из-за юного водителя01.02.2023 11:41
Происшествия 01.02.2023 11:41
Под Волгоградом на федеральной трассе загорелся грузовик после тарана BMW01.02.2023 10:54
Происшествия 01.02.2023 10:54
Хотела согреться: в Волгоградской области женщину убило током01.02.2023 10:29
Происшествия 01.02.2023 10:29
Пожар у оптовой базы в Волгограде попал на видео31.01.2023 15:40
Происшествия 31.01.2023 15:40
В Волгограде мужчины в военной форме протаранили Bentley: видео31.01.2023 11:56
Происшествия 31.01.2023 11:56
В Быково в пожаре погибли 60-летние хозяева дома31.01.2023 10:45
Происшествия 31.01.2023 10:45
В Волгограде 18-летнего юношу оставили без интима и денег31.01.2023 09:53
Происшествия 31.01.2023 09:53
В Волгоградской области селянин топил баню срубленными дубами30.01.2023 14:19
Происшествия 30.01.2023 14:19
Два ДТП парализовали оживленный перекресток в Волгограде30.01.2023 13:18
Происшествия 30.01.2023 13:18
Массовая драка подростков на севере Волгограда попала на видео30.01.2023 11:59
Происшествия 30.01.2023 11:59
Три грузовика столкнулись на трассе в Волгоградской области30.01.2023 11:09
Происшествия 30.01.2023 11:09
В Волгограде пострадал водитель сгоревшей машины30.01.2023 09:59
Происшествия 30.01.2023 09:59
В Волгоградской области у дома нашли обглоданное тело мужчины29.01.2023 21:30
Происшествия 29.01.2023 21:30
В Волгограде нашли мертвой 20-летнюю девушку29.01.2023 18:17
Происшествия 29.01.2023 18:17
В Волгоградской области в припаркованной машине нашли обгоревший труп29.01.2023 15:24
Происшествия 29.01.2023 15:24