Цены на продукты растениеводства и животноводства снизились в Волгоградской области в 2022 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, в среднем снижение составило 16,2%. На продукты растениеводства падение и вовсе стало рекордным – 20%. В сфере животноводства цены снизились на 7%.

Так, производители снизили цены на подсолнечник – на 29,4%, помидоры – на 23,0%, рожь – на 21,8%, ячмень – на 17,4%, кукурузу – на 14,2%, огурцы и овёс – на 5,1%. Пшеница подешевела за период в среднем на 16,3%, из нее пшеница 3 класса – на 7,9%, 4 класса – на 17,2%, 5 класса – на 28,3%.

В животноводстве цены снизились на яйца куриные – на 20,0%, птицу сельскохозяйственную – на 5,8%, свиней – на 2,1%.

По показателю темпов снижения цен на сельхозпродукцию Волгоградская область среди регионов ЮФО стала рекордсменкой. Так, в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года они снизились на 16,2%. В двух регионах ЮФО – в Севастополе и в Калмыкии этот показатель, наоборот, вырос.