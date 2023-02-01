В спецоперации по защите Донбасса погиб 45-летний атаман хутора Каменного Даниловского района Волгоградской области Александр Бочаров. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию района, похороны прошли 30 января.

— Мне посчастливилось быть знакомым с Сашкой 10 лет. Я атаман станицы Островской, он хуторской атаман. Мы много работали по казачьей линии, да и по общественной. Какое-то время были депутатами местного сельсовета. Он сильно любил свою малую родину, свой хутор. Все делал ради людей. Многих на ноги поставил, решал проблемы. Небольшой ростом, а тепла от него всему хутору хватало, — рассказал информагентству атаман казачьего общества станицы Островской Виктор Пиунов. — Когда все началось 24 февраля, Саша сначала молчал-молчал, а потом говорит: «Бать, я пойду добровольцем». А у него шестеро ребятишек. Я ему говорю: «Ты понимаешь, что там можно голову сложить?» На что он мне ответил: «Надо же кому-то идти». Вот так вот все решил и пошел. В ноябре это было.

По словам казака, сначала от Александра долго не было вестей из зоны СВО, но потом он стал иногда звонить.

— Передавал всем приветы, сообщал, что все нормально, — говорит Пиунов. — Знаю, что погиб Сашка 19 января — на Крещение. Они возвращались с задания, и их накрыла артиллерия.

Фото: личный архив Александра Бочарова

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