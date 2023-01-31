На Украине погиб 38-летний житель Волгоградской области Геннадий Марков

В Волгоградской области сегодня, 31 января, прощаются с погибшим в ходе СВО по защите Донбасса 38-летним Геннадием Марковым. Как сообщает ИА «Высота 102», похороны пройдут в хуторе Катасонов.

— Геннадий Марков погиб 15 января. Нашего земляка призвали по частичной мобилизации 22 сентября прошлого года, — рассказали информагентству в администрации Михайловки. — В последнее время работал у индивидуального предпринимателя. Занимался ремонтом автомобилей. Строил дом в хуторе Прудки. У него остались жена и сын-пятиклассник, родители. Он был очень позитивным человеком. Почти на всех фотографиях улыбался.

Известно, что Марков был призван на срочную службу в 2003 году. В свое время окончил Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства. Работал на шиферном заводе.

Фото: администрация Михайловки

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