Мэрия Волгограда задолжала за коммуналку 627 тысяч рублей

Общество 31.01.2023 10:05
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31.01.2023 10:05
УК «ЦентрВолга» требует с администрации Волгограда 629 тысяч рублей за долги по оплате за содержание общего имущества. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, администрация Волгограда не заплатила за коммунальные услуги за содержание нежилых помещений, расположенных в тридцати домах Центрального района – на пр. Ленина, ул. Чуйкова, Гагарина, Мира, Краснознаменская, Пушкина, Гагарина, Советская, Порт-Саида и т.д.
Несмотря на направленную претензию в адрес мэрии Волгограда, долги за услуги по содержанию общего имущества так и не были погашены. Предварительное заседание назначено на 21 февраля.
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