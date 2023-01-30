Морось, снег и туман ожидаются в Волгоградской области 31 января









Последний день января в Волгоградской области будет неуютным и сырым. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, в регионе ожидаются снег, мокрый снег, морось. Синоптики прогнозируют туман и гололед на дорогах.





При этом ночью в регионе будут держаться морозы до -10 градусов. А днем в некоторых районах потеплеет до +4.





В Волгограде снега 31 января не будет. Днем температура воздуха поднимется до +1.