Морось, снег и туман ожидаются в Волгоградской области 31 января

Общество 30.01.2023 21:17
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30.01.2023 21:17
Последний день января в Волгоградской области будет неуютным и сырым. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, в регионе ожидаются снег, мокрый снег, морось. Синоптики прогнозируют туман и гололед на дорогах.
При этом ночью в регионе будут держаться морозы до -10 градусов. А днем в некоторых районах потеплеет до +4.
В Волгограде снега 31 января не будет. Днем температура воздуха поднимется до +1.
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