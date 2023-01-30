







Пропавшего вместе со своим приятелем 41-летнего жителя Фролово Волгоградской области разыскивают родственники. Как рассказали ИА «Высота 102» родные 41-летнего Романа Геннадьевича Фролова, 24 ноября он со своим товарищем Ильей уехали на заработки.





- Роман сказал своей сестре, моей супруге, что поработает месяц и вернется перед Новым годом, - пояснил информагентству Виктор. – Говорил, что поедет с другом в Суровикино. Но Об этом Илье мы мало что знаем. Паспорт Роман дома оставил, телефона у него не было. Но мой телефон он знает наизусть. Но ни разу не позвонил.





По словам родных, Роман был разнорабочим, брался за любую возможность заработать. О том, где именно он нашел подработку в Суровикино, близким не говорил.





Не дождавшись своего родственника ни перед Новым годом, ни после родственники Романа Фролова написали заявление о пропаже мужчины в полицию.