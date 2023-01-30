Волгоградцы и астраханцы попросили у Мишустина скоростную электричку

Общество 30.01.2023 13:34
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30.01.2023 13:34
Жители Астраханской и Волгоградской областей направили в правительство России коллективное обращение о необходимости принять меры на федеральном уровне для электрификации железной дороги от станции «Трубная» до «Аксарайская». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обращение, подписавшиеся обосновывают свое предложение тем, что Волгоград, Волжский и Астрахань являются крупнейшими городами юга России с общим населением более 2 миллионов человек и являются социальными, промышленными и экономическим центрами.
При этом в настоящее время по железной дороге г.Волгоград – г.Астрахань курсирует большое количество грузовых и пассажирских поездов на тепловозной тяге с применением тепловозов 2ТЭ116У, ТЭП-70, 2ТЭ116, в том числе поезда «Волгоград-Астрахань», «Грозный-Волгоград» и сезонные поезда, что значительно, по мнению активистов, загрязняет окружающую среду выхлопными газами.
- Известно, что только один тепловоз отравляет окружающую среду выхлопными газами как 40 грузовых автомобилей КаМАЗ со стандартом «Евро 0». В настоящее время железная дорога от Волгограда до Астрахани электрифицирована на участках от Волгограда до станции «Трубная» и от станции «Аксарайская» до Астрахани. Отсутствует электрификация на железной дороге от станции «Трубная» до станции «Аксарайская», что не позволяет эксплуатировать электровозы и не позволяет обеспечить комфортное и скоростное пассажирское сообщение с запуском скоростных электропоездов типа «Ласточка» ЭС1 и ЭС1П, - говорится в обращении.
Строительство электрификации на железной дороге от станции «Трубная» до «Аксарайская», как считают авторы инициативы, позволит заменить тепловозы на электровозы, запустить регулярное движение скоростных электропоездов из Волгограда и Волжского до Астрахани, что значительно повысит качество жизни, увеличит экономический потенциал Волгоградской и Астраханской областей, обеспечит высокоскоростное пассажирское сообщение и снизит автомобильный трафик на автодорогах.
В связи с этим авторы обращения «поручают правительству провести мероприятия на федеральном уровне для строительства электрификации на железной дороге от станции «Трубная» до «Аксарайская» в кратчайшие сроки.
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