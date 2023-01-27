Депутат узнал, какие проблемы испытывает в Волгограде социальный бизнес

В Волгограде в рамках партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство» на постоянной основе оказывают особое внимание и поддержку социально ориентированному бизнесу. И сегодня, 27 января, координатор партпроекта, депутат Волгоградской городской думы Иосиф Ефремов побывал в Школе физического развития детей «Крепыш», расположенной на Семи ветрах в Дзержинском районе. Основатель и руководитель Школы Наталья Приходько на личном примере рассказала, как работает социальный бизнес и какие проблемы волнуют учредителей.

– Физическое воспитание детей с самого раннего возраста – одна из основ здоровья ребёнка, – уверена Наталья Приходько, воспитывающая, к слову сказать, троих детей. – Важно в игровой форме, ненавязчиво прививать малышам любовь к занятиям спортом. Однако, несмотря на социальную значимость, у бизнеса в подобной сфере есть сложности: к примеру, цены на услуги нужно поддерживать на приемлемом для семей уровне, но при этом стоимость аренды помещений довольно высока.





На встрече Иосиф Ефремов и Наталья Приходько обсудили пути поддержки социального предпринимательства. Основных направлений на данный момент три: популяризация этой деятельности среди населения, поиски компромиссных решений при оплате аренды и коммунальных платежей, взаимодействие с органами власти.

– На примере школы Натальи Приходько вижу, что люди вкладывают в свое дело душу, используют все имеющиеся материальные ресурсы, – отметил Иосиф Ефремов. – Со своей стороны планирую в ходе реализации нашего партпроекта совместно с экспертным и бизнес-сообществом выработать ряд мер по поддержке социального предпринимательства и довести наши предложения до федерального центра.

Следует отметить, что «Крепыш» стал победителем регионального конкурса социальных проектов в номинации «Лучший проект в сфере здорового образа жизни, физкультуры и спорта» в ноябре 2022 года.

– В регионе ежегодно проводятся конкурсы на получение грантов для этого сегмента бизнеса. В 2022 году гранты на сумму 32 миллиона рублей получили 65 предпринимателей. На 2023 год конкурс уже стартовал, – напомнил Иосиф Ефремов.