Общество

Волгоградским детям рассказали о чекистах, отличившихся в период ВОВ и в наше время

Общество 26.01.2023 18:16
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26.01.2023 18:16

В Волгограде сегодня, 26 января, накануне Дня образования 10-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД СССР и 80-летия победы в Сталинградской битве, учащиеся лицея №6 побывали на экскурсии в управлении ФСБ России. Напомним, что образовательное учреждение, расположенное в Ворошиловском районе носит имя легендарной дивизии.

Лицеисты смогли посетить постоянную экспозицию УФСБ России, на которой представлены документы, обмундирование, оружие, личные вещи, награды чекистов, фотографии и иные архивные материалы, раскрывающие деятельность выдающихся сотрудников органов безопасности.


– В ходе экскурсии ребята узнали об истории образования органов госбезопасности Волгоградской области и результатах работы за более чем столетний период существования, в том числе о подвигах чекистов в годы войны и на современном этапе, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе управления. – Помимо этого учащиеся побеседовали с сотрудниками и ветеранами Управления, задали интересующие их вопросы. 

Фото: УФСБ России по Волгоградской области 

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