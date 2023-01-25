Астраханские полицейские выручили попавшего в беду водителя из Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеканал «Астрахань-24», происшествие случилось ночью 25 января. В полиции Енотаевского района раздался звонок – взволнованный мужчина сообщил, что он является жителем соседнего региона и попросил помощи. Оказалось, что у 46-летнего волгоградца сломался автомобиль около поселка Волжский.

На указанный ориентир немедленно выехали сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Енотаевскому району: старший лейтенант полиции Александр Ковалёв и лейтенант полиции Владимир Медников.

Замерзшего водителя они пересадили в патрульный автомобиль. Отогревшись, волгоградец сообщил, что он направлялся в Астрахань, но в пути у машины заглох мотор. Дозвониться до знакомых или остановить проезжающие мимо автомобили у него не получилось.

Полицейские вызвали эвакуатор, но он должен был прибыть только утром. Поэтому волгоградца устроили на ночлег. Наряд сменился только тогда, когда вопрос транспортировки автомобиля и водителя в Астрахань был решен.

Фото УМВД по Астраханской области