Происшествия

Замерзавшего на трассе волгоградца отогрели астраханские полицейские

Происшествия 25.01.2023 17:17
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25.01.2023 17:17


Астраханские полицейские выручили попавшего в беду водителя из Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеканал «Астрахань-24», происшествие случилось ночью 25 января. В полиции Енотаевского района раздался звонок – взволнованный мужчина сообщил, что он является жителем соседнего региона и попросил помощи. Оказалось, что у 46-летнего волгоградца сломался автомобиль около поселка Волжский. 

На указанный ориентир немедленно выехали сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Енотаевскому району: старший лейтенант полиции Александр Ковалёв и лейтенант полиции Владимир Медников. 

Замерзшего водителя они пересадили в патрульный автомобиль. Отогревшись, волгоградец сообщил, что он направлялся в Астрахань, но в пути у машины заглох мотор. Дозвониться до знакомых или остановить проезжающие мимо автомобили у него не получилось.

Полицейские вызвали эвакуатор, но он должен был прибыть только утром. Поэтому волгоградца устроили на ночлег. Наряд сменился только тогда, когда вопрос транспортировки автомобиля и водителя в Астрахань был решен. 

Фото УМВД по Астраханской области

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