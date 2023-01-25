В СВО погиб 27-летний доброволец из Волгоградской области

В Волгоградской области проводили в последний путь погибшего в специальной военной операции 27-летнего рядового Никиту Ниценко. Как сообщает ИА «Высота 102», прощание с добровольцем состоялось в хуторе Петровском Урюпинского района.

— Мой сын погиб в боевых действиях 2 декабря 2022 года, — рассказала мать Никиты Елена. — Похоронили его на кладбище в хуторе Петровском.

В администрации Петровского сельского поселения сообщили, что церемония прощания прошла 21 января.

Фото и коллаж: Никита Ниценко/vk.com / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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