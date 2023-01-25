На Украине погиб 37-летний офицер из Волгоградской области

В Волгоградской области простились с погибшим в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса 37-летним старшим лейтенантом Юрием Шевелевым. Как сообщает ИА «Высота 102», наш земляк ушел на фронт добровольцем.

— У него отец был военный. Когда-то они переехали к нам в село. Юра здесь окончил среднюю школу, потом поступил в военное училище. Знаю, что был старшим лейтенантом. 22 января его похоронили. Как рассказали близкие, Юрий погиб 6 ноября. Ушел на фронт добровольно в составе ЧВК «Вагнер», — прокомментировали в администрации Лебяженского сельского поселения.

По данным из открытых источников, Юрий Шевелев окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО. У погибшего офицера остались родители.

Фото и коллаж: Юрий Шевелев/vk.com / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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