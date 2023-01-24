24-летнего бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в хуторе Волгоградской области

В Урюпинском районе простились с рядовым Юрием Ивановым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

Некролог опубликован в телеграм-канале администрации Урюпинского района.

– Выражаем глубокие искренние слова соболезнования семье, родным и близким героя. Это огромная боль утраты. Урюпинский район скорбит, прощаясь с настоящим Защитником. Он с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах, – говорится в сообщении.

Как рассказали ИА «Высота 102» в Хоперопионерском сельском поселении Урюпинского района, Юрию Иванову было 24 года.

– Он родом из хутора Криушинский, здесь у него живут родители, сестра с братом, – говорят земляки Юрия. – Мы все потрясены этим горем. Хороший был парень, армию отслужил. На СВО он пошел добровольцем в составе ЧВК «Вагнер», но не подумайте, он не сидел.

Юрия Иванова похоронили в прошлую субботу в его родном хуторе.