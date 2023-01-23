Общество

В Волгограде вводят запрет на проезд транзитных фур с 30 января по 3 февраля 2023 года

Общество 23.01.2023 14:57
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23.01.2023 14:57


В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде вводятся ограничения на проезд большегрузов. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров. 

Ограничительные меры будут  действовать с 01 ч. 00 минут 30 января до 01 ч 00 минут 3 февраля. В этот период будет запрещен транзитный проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, транспорта, осуществляющего перевозки опасных грузов, в границах территории, ограниченной следующими дорогами:

  • ул. Дегтярева (от пр. Ленина до ул. Шурухина);

  • ул. Дегтярева (от ул. Шурухина до ул. Мещерякова);

  • ул. Мещерякова (участок в границах улиц Дегтярева и Дзержинского);

  • ул. Дзержинского (от ул. Мещерякова до ул. Дундича);

  • ул. Дундича;

  • ул. Путиловская (от ул. Дундича до ул. Александрова);

  • ул. Александрова (от ул. Путиловской до дороги на Третью продольную магистраль);

  • дорога от ул. Александрова до Третьей Продольной магистрали;

  • Третья продольная магистраль (участок от примыкания дороги от ул. Александрова до Третьей Продольной до ул. Неждановой);

  • ул. Неждановой (от Третьей Продольной до ул. Феодосийской);

  • ул. Саши Филиппова (от ул. Неждановой до ул. Чарджуйской);

  • ул. Чарджуйская (от ул. Саши Филиппова до ул. Ленкоранской);

  • ул. Ленкоранская (от ул. Череповецкой до ул. Чарджуйской);

  • ул. Череповецкая (участок в границах улиц Ленкоранская и Елецкая); 

  • ул. Елецкая (от улиц Огарева до Азизбекова) (участок в границах улицы Череповецкая и улицы Огарева); ул. Огарева (от ул. Рабоче-Крестьянская до Елецкой);

  • ул. Рабоче-Крестьянская (участок в границах улиц Огарева и Калинина); 

  • ул. Калинина (участок в границах от ул. Рабоче-Крестьянской до примыкания к Нулевой продольной с примыканием дорог по ул. Калинина в Ворошиловском районе и ул. Химическая в Центральном);

  • Нулевая Продольная магистраль (рокадная дорога) с примыканием автомобильных дорог по ул. Калинина в Ворошиловском районе и ул. Химической в Центральном);

  • Набережная 62-ой армии (от ул. Краснознаменская до дороги к паромной переправе) (участок от примыкания к рокадной дороге с примыканием автомобильных дорог по ул. Калинина и ул. Химическая до примыкания к рокадной дороге с примыканием дорог по ул. Калинина и ул. Химическая. 3-й этап от набережной 62-ой армии до створа моста через реку Волга);

  • Нулевая продольная магистраль с примыканием дорог по ул. Калинина и улицы Химическая. 3-й этап от набережной 62-ой армии до створа моста через Волгу);

  • проспект Ленина (от границы Центрального района до границы Тракторозаводского района); 

  • проспект Ленина (от границы Краснооктябрьского района до ул. Академика Павлова) (участок от границы Тракторозаводского района до ул. Дегтярева). 

Также постановлением вводится запрет на транзитный провод опасных грузов ж/д транспортом в границах станций Волгоград-1 и Волгоград-2, а также погрузочно-разгрузочная деятельность в отношении взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания промышленного назначения, а также ядовитых веществ. 

Запрет на передвижение тяжеловесных грузовиков не будет распространяться на транзит крупногабаритных транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов по следующим дорогам:

  • ул. Дегтярева (от проспекта Ленина до ул. Шурухина);

  • ул. Дегтярева (от ул. Шурухина до Мещерякова);

  • ул. Мещерякова (участок в границах ул. Дегтярева и ул. Дзержинского);

  • ул. Дзержинского (от улица Мещерякова до улицы Дундича);

  • ул. Дундича;

  • ул. Путиловская (от улиц Дундича до Александрова);

  • ул. Александрова (от улиц Путиловская до дороги на Третью Продольную);

  • дорога от ул. Александрова до Третьей Продольной;

  • Третья продольная (участок от примыкания дороги от улицы Александрова до Третьей продольной магистрали до ул. Неждановой);

  • ул. Неждановой (от Третье продольной до ул. Феодосийской);

  • ул. Саши Филиппова (от ул. Неждановой до ул. Ленкоранской);

  • ул. Ленкоранская (от улицы Череповецкая до ул. Чарджуйской);

  • ул. Череповецкая (участок в границах от ул. Ленкоранская до Елецкой);

  • ул. Елецкая (от ул. Огарева до улицы Азизбекова (участок в границах улиц Череповецкая и Огарева);

  • ул. Огарева (от Рабоче-Крестьянской до Елецкой). 

Запрет не распространяется на не являющийся транзитным проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, осуществляющих перевозки нефте- и газопродуктов, хлора и иных опасных веществ, необходимых для обеспечения бесперебойного функционирования социально значимых объектов и объектов непрерывного цикла, а также на проезд и провоз транспортными средствами (ж/д транспортом) грузов и погрузочно-разгрузочную деятельность, согласованные с оперативным штабом Волгоградской области. 

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