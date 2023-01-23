В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде вводятся ограничения на проезд большегрузов. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров.
Ограничительные меры будут действовать с 01 ч. 00 минут 30 января до 01 ч 00 минут 3 февраля. В этот период будет запрещен транзитный проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, транспорта, осуществляющего перевозки опасных грузов, в границах территории, ограниченной следующими дорогами:
- ул. Дегтярева (от пр. Ленина до ул. Шурухина);
- ул. Дегтярева (от ул. Шурухина до ул. Мещерякова);
- ул. Мещерякова (участок в границах улиц Дегтярева и Дзержинского);
- ул. Дзержинского (от ул. Мещерякова до ул. Дундича);
- ул. Дундича;
- ул. Путиловская (от ул. Дундича до ул. Александрова);
- ул. Александрова (от ул. Путиловской до дороги на Третью продольную магистраль);
- дорога от ул. Александрова до Третьей Продольной магистрали;
- Третья продольная магистраль (участок от примыкания дороги от ул. Александрова до Третьей Продольной до ул. Неждановой);
- ул. Неждановой (от Третьей Продольной до ул. Феодосийской);
- ул. Саши Филиппова (от ул. Неждановой до ул. Чарджуйской);
- ул. Чарджуйская (от ул. Саши Филиппова до ул. Ленкоранской);
- ул. Ленкоранская (от ул. Череповецкой до ул. Чарджуйской);
- ул. Череповецкая (участок в границах улиц Ленкоранская и Елецкая);
- ул. Елецкая (от улиц Огарева до Азизбекова) (участок в границах улицы Череповецкая и улицы Огарева); ул. Огарева (от ул. Рабоче-Крестьянская до Елецкой);
- ул. Рабоче-Крестьянская (участок в границах улиц Огарева и Калинина);
- ул. Калинина (участок в границах от ул. Рабоче-Крестьянской до примыкания к Нулевой продольной с примыканием дорог по ул. Калинина в Ворошиловском районе и ул. Химическая в Центральном);
- Нулевая Продольная магистраль (рокадная дорога) с примыканием автомобильных дорог по ул. Калинина в Ворошиловском районе и ул. Химической в Центральном);
- Набережная 62-ой армии (от ул. Краснознаменская до дороги к паромной переправе) (участок от примыкания к рокадной дороге с примыканием автомобильных дорог по ул. Калинина и ул. Химическая до примыкания к рокадной дороге с примыканием дорог по ул. Калинина и ул. Химическая. 3-й этап от набережной 62-ой армии до створа моста через реку Волга);
- Нулевая продольная магистраль с примыканием дорог по ул. Калинина и улицы Химическая. 3-й этап от набережной 62-ой армии до створа моста через Волгу);
- проспект Ленина (от границы Центрального района до границы Тракторозаводского района);
- проспект Ленина (от границы Краснооктябрьского района до ул. Академика Павлова) (участок от границы Тракторозаводского района до ул. Дегтярева).
Также постановлением вводится запрет на транзитный провод опасных грузов ж/д транспортом в границах станций Волгоград-1 и Волгоград-2, а также погрузочно-разгрузочная деятельность в отношении взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания промышленного назначения, а также ядовитых веществ.
Запрет на передвижение тяжеловесных грузовиков не будет распространяться на транзит крупногабаритных транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов по следующим дорогам:
- ул. Дегтярева (от проспекта Ленина до ул. Шурухина);
- ул. Дегтярева (от ул. Шурухина до Мещерякова);
- ул. Мещерякова (участок в границах ул. Дегтярева и ул. Дзержинского);
- ул. Дзержинского (от улица Мещерякова до улицы Дундича);
- ул. Дундича;
- ул. Путиловская (от улиц Дундича до Александрова);
- ул. Александрова (от улиц Путиловская до дороги на Третью Продольную);
- дорога от ул. Александрова до Третьей Продольной;
- Третья продольная (участок от примыкания дороги от улицы Александрова до Третьей продольной магистрали до ул. Неждановой);
- ул. Неждановой (от Третье продольной до ул. Феодосийской);
- ул. Саши Филиппова (от ул. Неждановой до ул. Ленкоранской);
- ул. Ленкоранская (от улицы Череповецкая до ул. Чарджуйской);
- ул. Череповецкая (участок в границах от ул. Ленкоранская до Елецкой);
- ул. Елецкая (от ул. Огарева до улицы Азизбекова (участок в границах улиц Череповецкая и Огарева);
- ул. Огарева (от Рабоче-Крестьянской до Елецкой).