В волгоградский «Ротор» вернулся полузащитник из Казахстана

На волгоградской земле снова встречают бывшего игрока «Ротора» 26-летнего Юрия Завезёна. Как сообщает ИА «Высота 102», полузащитник, ранее отыгравший в сезоне 2018/19 20 матчей, вернулся к сине-голубым.

— Контракт подписан до лета 2024 года, — рассказали информагентству в пресс-службе футбольного клуба. — Завезён будет выступать под шестым номером.

В клубе уточнили, что Завезён — уроженец Калмыкии. В свое время воспитывался в Академии «Чертаново». Затем оказался в краснодарской «Кубани». После сезона в волгоградском клубе футболист летом 2019 года вернулся в «Чертаново». Отыграв там два сезона перешел в липецкий «Металлург». Последние шесть месяцев Завезён выступал за казахстанский клуб «Атырау», где отыграл 17 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Фото: СК «Ротор»

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