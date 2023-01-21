В Волгограде зафиксирована первая смерть от коронавируса в 2023 году









86-летняя жительница Волгограда скончалась от коронавируса накануне. Об этом сегодня, 21 января, сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе.





Это – первый летальный исход, причиной которого стал коронавирус, в Волгоградской области в 2023 году. Всего в регионе за прошедшие сутки COVID-19 был диагностирован у 21 жителя региона, в том числе у одного ребенка.





Общий список умерших от коронавируса в Волгоградской области составил 6913 человек.