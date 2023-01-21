«Ходят по дворам»: спрос на дома острова Сарпинский вырос в Волгограде

Общество 21.01.2023 17:07
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21.01.2023 17:07
Спрос на дома, расположенные на острове Сарпинский в Волгограде, вырос в последнее время. Как рассказали ИА «Высота 102» жители острова, желающие приобрести недвижимость приезжают на Сарпинский и ходят по хуторам, интересуясь, не продает ли кто-то дом. Причем расстаться с недвижимостью потенциальные покупатели предлагают жителям, которые не собираются продавать дома.
- Такого никогда не было, - говорят островитяне. – Раньше, наоборот, было очень сложно продать дома, расположенные на Сарпинском. У нас ведь тут один вид транспорта – теплоход. В суровые зимы, когда Волга промерзает, добраться до нас весьма проблематично.
Жители острова рассказали, что среди потенциальных покупателей есть не только волгоградцы, но и москвичи.
- В основном их привлекают участки, расположенные не в СНТ, а в хуторах, - делятся островитяне. – Если раньше такой участок со скромным домиком можно было купить тысяч за 100, то теперь предлагают в три раза больше. При этом потенциальные покупатели сразу говорят, что постройки на участках их не интересуют. Главное – земля. Продавцов, правда, немного. Избавляются, в основном, от заброшенных домов, где уже давно никто не живет.
Островитяне связывают рост интереса к недвижимости Сарпинского с недавним подписанием договора администрации региона с АО «Корпорация «Туризм.РФ», в рамках которого планируется создать рекреационную зону на острове с обустройством инфраструктуры. Ранее заявлялось также о намерении связать материковую часть Волгограда с островом канатной дорогой.
- Возможно, хотят пока по дешевке скупить землю, чтобы потом ее выгодно продать, - предполагают жители острова.
При этом местные жители опасаются, что предстоящее строительство на острове может негативно отразиться на экологии этой уникальной территории.
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