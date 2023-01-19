Совершивший смертельное ДТП водитель КАМАЗа задержан в Волгограде

Совершившего накануне смертельное ДТП в Кировском районе Волгограда 19-летнего водителя КАМАЗа, в результате которого погибли три человека, в том числе 12-летний мальчик, задержали в порядке ст. 91 УПК РФ на 48 часов.
— Полицейскими в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
По данным следствия, днем 18 января водитель за рулем КАМАЗа выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с рейсовым микроавтобусом Peugeot. В результате аварии пострадали восемь человек — четверо детей и четверо взрослых. Все доставлены в больницы Волгограда в тяжелом состоянии и в состоянии средней тяжести.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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