В Волгоградской области на 27 см поднялся уровень воды в реке Дон

Общество 15.01.2023 19:11
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15.01.2023 19:11
На реке Дон в Волгоградской области зафиксирован подъем уровня воды. Как сообщили ИА «Высота 102» в Гидрометцентре РФ, вода поднялась на 23-27 см на участке между хутором Хованский и городом Серафимович. Причиной подъема воды стал так называемый зажор льда — скопление шуги и донных глыб в русле реки.
Ранее ИА "Высота 102" сообщало об аномальном зимнем половодье в Новоаннинском районе, вызванным подъемом уровня воды в реке Бузулук.
Фото группы "Рыбалка во Фролово и Фроловском районе" VK
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