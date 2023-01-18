В Волгограде 76-й Всероссийский легкоатлетический пробег, посвященный 80-й годовщине победы под Сталинградом стартует от экспозиции «Бронекатер БК-31» до стадиона «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102», организаторы изменили дату проведения пробега.

— В связи с большим количеством массовых мероприятий, запланированных на 2 февраля, оргкомитет принял решение скорректировать дату проведения забега — он состоится 1 февраля, — пояснили в администрации Волгограда.

Пробег начнется в 8.30 с возложения цветов к памятному знаку Героям Волжской Военной Флотилии. Непосредственно на старт участники выйдут в 9.00. Свои силы спортсмены покажут на дистанциях в 2, 5, 10 и 20 километров. Участие в забеге бесплатное. Главное — иметь допуск от врачей. Оставить заявку можно в электронном виде. Финишировавшим спортсменам приготовили памятные медали. Награждение пройдет в 15.00 в актовом зале ВГАФКа.

Напомним, 80-летие Сталинградской Победы отмечается в 2023 году на общероссийском уровне — соответствующий Указ подписан президентом РФ.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»