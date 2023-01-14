В Волгограде спортсмены в честь 80-летия Сталинградской битвы пробегут 20 км









Легкоатлетический пробег, посвященный 80-летней годовщине Сталинградской битвы, пройдет в Волгограде.

- 2 февраля будут доступны дистанции в 2, 5, 10 и 20 км. Обязательное условие – медицинский допуск. Участие – бесплатное, - сообщили в администрации города.

Начался прием заявок от желающих принять участие в этом спортивном состязании. Этот пробег, как уточнили в мэрии, проводится ежегодно. В юбилейный год он пройдет в 76-ой раз.

Всего 2 и 3 февраля в Волгограде городские власти организуют 7 спортивных состязаний, посвященных 80-летию Сталинградской Победы.

Так, с 19 по 22 января состоится открытое первенство по волейболу, 27 - 28 января - первенство города по шахматам «Белая ладья» среди школ, а 2 - 3 февраля пройдет чемпионат Волгограда по спортивной гимнастике.

С 3 по 5 февраля состоятся соревнования на кубок города по тхэквондо ИТФ «Сталинградская битва» и первенстве по дзюдо.

Напомним, 80-летие Сталинградской Победы отмечается в этом году на общероссийском уровне - соответствующий Указ был подписан президентом России.