Волгоградец угнал у подруги иномарку и разворотил ее в ДТП

Как сообщает ИА «Высота 102», несколько дней назад в Урюпинске Волгоградской области произошло ДТП с участием угнанного автомобиля. Полиция организовала проверку.

— 14 января в 16.10 в Урюпинске произошло ДТП. 34-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai Elantra столкнулся с иномаркой Ford Mondeo, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Как уточнили в полицейском главке, в результате аварии водителя Ford Mondeo и ее 13-летнюю пассажирку, водителя Hyundai Elantra и его 32-летнего пассажира с травмами и ушибами доставили в медучреждение.

— При дальнейших разбирательствах сотрудники полиции установили, что водитель Hyundai Elantra не является его владельцем и воспользовался чужим автомобилем незаконно, — добавили в ГУ МВД по региону. — Мужчина воспользовался ключами от машины своей знакомой, после чего совершил на угнанном автомобиле дорожно-транспортное происшествие.





По факту угона проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ — угон. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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