«Было очень страшно»: волгоградцы сняли на видео пожар в частном доме

В Камышине Волгоградской области накануне очевидцы сняли на видео пожар, уничтоживший частный дом и пристройку. По сообщениям местных жителей, инцидент произошел на улице Гороховской.

— Было очень страшно. Дым валил клубами. Несколько пожарных машин приехало. Чудом никто не сгорел, — рассказали ИА «Высота 102» камышане.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного 15 января в 19.20.

— В доме размером шесть на восемь метров и в пристройке дома размером три на четыре метра горели старые вещи на площади 36 квадратных метров, — пояснили в пресс-службе спасательного ведомства. — Расчеты 28-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 19.33.

Уточняется, что погибших и пострадавших нет. Причину пожара установит экспертиза.

Видео: «Подсмотрено. Камышин» / t.me