Бочаров предложил сделать выходными в 2023 году дни празднования Сталинградской победы





Губернатор Волгоградской области сегодня, 16 января, предложил ввести в регионе дополнительные выходные дни в 2023 году по случаю празднования 80-летия победы в Сталинградской битве. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сообщается, что в Волгоградской области подходит к завершению подготовка к празднованию памятного юбилей. Этому в понедельник глава региона посвятил оперативное совещание.

– В ходе совещания Андрей Бочаров попросил собравшихся проявить особое внимание к ветеранам Великой Отечественной, обеспечив им все условия для комфортного участия в праздничных событиях, а также предложил ввести в регионе дополнительные выходные в дни юбилея Победы в битве на Волге, – уточнили в обладмине.

О том, какие именно числа февраля по предложению главы региона должны стать выходными, пока не уточняется. В любом случае инициатива губернатора будет рассмотрена и вынесена на обсуждение депутатов Волгоградской областной думы.

Добавим, что в праздничные дни в Волгоградской области планируется провести порядка 250 мероприятий с участием фронтовиков, ветеранов, жителей и гостей региона.