Общество 15.01.2023 07:58
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15.01.2023 07:58
В Волгоградской области на фоне других регионов ЮФО зафиксированы максимальные показатели падения рождаемости и смертности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата за январь-ноябрь 2022 года, так, за указанный период на территории субъекта родились 16165 детей, тогда как в позапрошлом году на свет появились 17876 малышей. Падение темпов рождаемости составило 9,6%. Это самый большой показатель в ЮФО.
При этом регион отличился и по самому резкому снижению смертности. Так, в январе-ноябре 2022 года в Волгоградской области умерли 31299 человек. В 2021 году ушли из жизни 42969 человек. Смертность упала на 27,2%.
Естественная убыль населения в январе-ноябре 2022 года составила, таким образом, 15134 человека. В 2021 году она была больше - 25093 человека.
Среди регионов ЮФО самая благополучная ситуация с рождаемостью наблюдается в Адыгее – этот показатель снизился здесь всего на 3,1%. В то же время этот регион – худший по снижению смертности (всего 12,7%).
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