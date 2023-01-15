







В Волгоградской области на фоне других регионов ЮФО зафиксированы максимальные показатели падения рождаемости и смертности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата за январь-ноябрь 2022 года, так, за указанный период на территории субъекта родились 16165 детей, тогда как в позапрошлом году на свет появились 17876 малышей. Падение темпов рождаемости составило 9,6%. Это самый большой показатель в ЮФО.





При этом регион отличился и по самому резкому снижению смертности. Так, в январе-ноябре 2022 года в Волгоградской области умерли 31299 человек. В 2021 году ушли из жизни 42969 человек. Смертность упала на 27,2%.







Естественная убыль населения в январе-ноябре 2022 года составила, таким образом, 15134 человека. В 2021 году она была больше - 25093 человека.







Среди регионов ЮФО самая благополучная ситуация с рождаемостью наблюдается в Адыгее – этот показатель снизился здесь всего на 3,1%. В то же время этот регион – худший по снижению смертности (всего 12,7%).