В редакцию ИА «Высота 102» обратилась жительница двухэтажного дома № 11 в поселке Кирпичного завода № 2 в Ворошиловском районе Волгограда Галина Дубина. Со слов женщины, из-за отсутствия отопления ей приходится ходить по квартире в двух халатах, чтобы не замерзнуть.

— Такое безобразие у нас уже несколько дней. В нашем доме на первом этаже во всем правом крыле нет отопления, а в левом есть. На все наши звонки в управляющую компания «Омега» нам отвечают, что заявка принята. И на этом все. Потом снова пытаешься дозвониться — уже никто не берет трубку, — пожаловалась волгоградка.





По словам горожанки, в самой теплой комнате термометр показывал вчера +16 градусов, а на кухне всего +12.

— Мы каждый месяц только за тепло платим 4170 рублей. Для сравнения — наши знакомые платят в такой же благоустроенной двухкомнатной квартире 3500 рублей, —уточняет Галина. — А у нас ветхое и аварийное жилище. Выходит, что мы платим за холод в квартире. А попробуй не заплати — тут же все отключат. Я постоянно одета в два теплых халатах, а тапочки, такое ощущение, что просто примерзают к полу.

Корреспондент ИА «Высота 102» не смог получить комментарий от представителей УК «Омега», обслуживающей старую двухэтажку. На звонок журналиста так никто и не ответил.

Напомним, что Галина Дубина уже обращалась в редакцию информагентства в середине декабря прошлого года. Жители ветхой «сталинки» три дня замерзали из-за коммунальной аварии в ожидании сварки.

Фото: читатели ИА «Высота 102»