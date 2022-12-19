«Придется потерпеть до утра»: в Волгограде жители двухэтажки три дня замерзают в ожидании сварки





Жители старой двухэтажки в Ворошиловском районе Волгограда живут с холодными батареями с 16 декабря. Как сообщила «Высота 102» Галина Дубина, проживающая в этом доме, в пятницу в их «сталинке» случилось ЧП - прорвало трубу в 7-ой квартире, где никто не живет. Коммунальная авария произошла в доме №11 в поселке Кирпичного завода №2.





- Прорвало трубу отопления, потекла вода. Жильцы соседних квартир позвонили в аварийную службу, рабочие приехали, но сделать ничего не смогли. Как нам они пояснили, нужна сварка, а сварщика у них нет. Перекрыть воду они не смогли, так как все задвижки ржавые и не работают. А мы каждый месяц огромные деньги за ЖКХ платим, только куда они уходят, непонятно, - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, коммунальщики все же нашли временный выход из положения. Они вывели шланг из обратки на улицу, чтобы вода текла не в дом, а во двор. С 16 декабря у многоквартирного дома образовалась огромная лужа, которая уже подмывает фундамент. Тепла в нескольких квартирах нет с пятницы.





- Газ я не могу включать, не переношу этот запах. Обогревателями тоже не пользуемся, потому что дорого. Сижу в двух халатах и теплых носках, - говорит Галина.

Жильцы пытались дозвониться в различные инстанции, в том числе в городской департамент ЖКХ и свою управляющую компанию, но, по их словам, трубку никто не брал.

В ООО «Концессии теплоснабжения», куда информагентство обратилось за комментарием, пояснили, что заявка с этого адреса к ним не поступала.

- Теплоноситель по данному адресу подается в штатном режиме. По вопросу отсутствия отопления жителям необходимо обращаться в управляющую организацию, зоной ответственности которой являются внутридомовые коммуникации, - сказали в компании.

ИА «Высота 102» дозвонилась до УК «Омега», которая обслуживает дом.

- Там авария произошла, нужна сварка, - прокомментировали ситуацию в УК. - Сварочные работы запланированы на завтра. Придется потерпеть до утра, завтра все работы будут выполнены.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»