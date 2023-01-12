Ущерб на 10 миллионов: в Волгограде сгорел ангар с бытовой техникой

Крупный пожар произошел сегодня, 12 января в пять часов утра на улице Автомагистральной, 43 в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как пояснили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, горело помещение размером 10 на 30 метров на всей площади. Пожар ликвидировали в 7 часов утра. Погибших и пострадавших нет. Причину происшествия в МЧС не сообщили. Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», в тушении пожара были задействованы 42 человека и 11 единиц техники.

Ангар арендовала компания «Фортуна», которая занимается продажей бытовой техники, и индивидуальный предприниматель, работающий в сфере дорожного ремонта.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с самодельной печью. Сумма ущерба составила больше 10 миллионов рублей.

Фото сайта ГУ МЧС по Волгоградской области