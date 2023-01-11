В Волгограде сотрудниками следственного отдела по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области организована проверка в связи с отсутствием отопления в многоквартирных домах. Напомним, что ряд домов в заполотновской части областного центра 11 января остался без тепла в 20-градусный мороз из-за коммунальной аварии. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель регионального следственного управления Дарья Буянова, следователи побывали на месте, где продолжаются работы, а также обошли квартиры замерзающих волгоградцев.

– Следственными органами СКР по Волгоградской области организована доследственная проверка по факту отключения от отопления ряда многоквартирных домов по улице Рокоссовского и улице Хиросима города Волгограда по ст.238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, – сообщила Буянова. – В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшей аварии на теплосетях. Действиям (бездействию) должностных лиц будет дана правовая оценка.

В СУ СКР уточняют, что работа по устранению технологических нарушений продолжается.

Ранее в мэрии сообщили, что на месте аварии работы уже подходят к концу. В ближайшее время системы начнут заполнять теплоносителем. Вероятнее всего, тепло поступит в дома волгоградцев ближе к ночи.