Бесснежно и холодно: в Волгограде 11 января ударят морозы до -24 °С

Волгоградцев продолжают испытывать на прочность аномальные морозы. Как сообщает ИА «Высота 102», ночные температуры в городе упадут до -24 °С.

— Завтра, 11 января, в Волгоградской области сильных осадков не ожидается. Ветер юго-восточного направления 8-13 м/с, в утренние и дневные часы в отдельных районах порывы составят до 15-18 м/с, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Ночью по региону столбики термометров покажут -20...-25 °С, днем -12...-17 °С.

В Волгограде в среду, 11 января, обещают переменную облачность и без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью в городе на Волге -22...-24 °С, днем -13...-15 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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